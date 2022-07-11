Жара в Коломбо. Из-за чего жители Шри-Ланки пошли на штурм президентского дворца и при чем здесь Украина 11 июля, 18:09 Сюжет Эксклюзив НВ Демонстранты отмечают захват резиденции президента Шри-Ланки, 9 июля 2022 года (Фото:Dinuka Liyanawatte / REUTERS)

Дефицит продуктов, лекарств и горючего стали последней каплей для жителей Шри-Ланки, которые пошли на штурм президентского дворца, чтобы сменить власть. НВ разбирался, как накапливались проблемы островного государства и что ждет его дальше.

На фоне многотысячных протестов в 22-миллионной Шри-Ланке президент страны Готабая Раджапакса объявил, что 13 июля уйдет в отставку . О готовности покинуть свой пост заявил также премьер-министр островного государства Ранил Викремессингхе.

Видео дня

Это произошло после того, как 9 июля толпа митингующих ворвалась в официальную резиденцию президента и его секретариата в крупнейшем городе и фактически столице Шри-Ланки Коломбо. Протестующие также подожгли частный дом премьера. В общей сложности в уличных акциях приняли участие около 100 тыс. шриланкийцев. Несмотря на обещания президента выполнить требования демонстрантов, те отказались покидать захваченный ими президентский дворец, как и резиденцию премьера до момента фактической отставки чиновников.

Народный гнев вызвал экономический кризис — крупнейший со времен обретения Шри-Ланкой независимости от Великобритании в 1948 году. В последние несколько месяцев страна страдает от стремительной инфляции и дефицита продовольствия, горючего и медикаментов, обусловленных нехваткой иностранной валюты. Все это время возле официальной резиденции президента, обвиняемого шриланкийцами в коррупции и неэффективном управлении экономикой, происходили сидячие протесты. А 9 июля Коломбо взорвалось многотысячными уличными акциями, в ходе которых более полусотни людей получили ранения и были госпитализированы.

В настоящее время о местонахождении Раджапаксы официально не сообщают. Впрочем, по данным BBC , он находится на военном корабле в акватории Шри-Ланки. По конституции государства, чтобы официально сложить полномочия, президент должен подать соответствующее письмо спикеру парламента. После этого в течение недели должно быть сформировано новое коалиционное правительство.

Что же касается президентской должности, ее сроком до 30 дней должен занять спикер парламента. За это время законодатели изберут из своего числа нового президента, который возглавит страну на два года — до конца каденции нынешнего главы государства.

Роскошный интерьер президентской резиденции колониальных времен, в которую 9 июля ворвались протестующие, резко контрастирует с небогатым бытом простых шриланкийцев / Фото: Dinuka Liyanawatte / REUTERS

Управленческие ошибки и «эффект Украины»

Экономические проблемы Шри-Ланки накапливались годами. Местные власти занимали большие суммы у международных кредиторов, а страна в это время переживала ущерб от природных катастроф — сильных дождей и наводнений — и неудачных управленческих решений вроде введенного в 2021 году запрета на импорт химических удобрений, который ударил по сельскому хозяйству и привел к массовому неурожаю, пишет американская медиа-компания CNN .

Когда президент Раджапакса столкнулся с дефицитом бюджета, то попытался стимулировать экономику посредством снижения налогов. Это отразилось на государственных доходах и побудило рейтинговые агентства понизить рейтинг Шри-Ланки до практически дефолтного уровня. А это означало, что страна лишилась доступа к зарубежным рынкам, объясняет издание. Чтобы погасить государственный долг, Шри-Ланке пришлось использовать свои валютные резервы. Их сокращение, в свою очередь, привело к проблемам с закупкой продовольствия, лекарств и горючего.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.