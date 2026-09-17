Премьер-министр Швеции подал в отставку после поражения на выборах

Кристерссон заявил, что результаты выборов «могли усложнить условия для формирования нового правительства», поскольку различные партии делают противоречивые заявления относительно своих позиций (Фото: REUTERS/Ив Эрман/Архивное фото)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подал в отставку после того, как официальные результаты подтвердили поражение его правоцентристского блока на парламентских выборах в минувшее воскресенье.

Об этом в четверг, 17 сентября, пишет The Guardian.

Четыре левоцентристские партии, крупнейшей из которых является Социал-демократическая партия бывшего премьер-министра Магдалены Андерссон, победили с перевесом в 50 359 голосов, свидетельствуют окончательные результаты.

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В новом парламенте левоцентристский блок получит 176 мест, тогда как три партии коалиционного правительства Кристерссона вместе со «Шведскими демократами» получили 173 мандата. Ожидалось, что ультраправая партия «Шведские демократы» войдет в состав правительства после выборов.

В письме, опубликованном в социальной сети X, Кристерссон заявил, что результаты выборов «могли усложнить условия для формирования нового правительства», поскольку различные партии делают противоречивые заявления относительно своих позиций.

«Теперь для того, чтобы премьер-министр был утвержден, а новое правительство могло получить поддержку своего государственного бюджета, потребуется конструктивная открытость партий в парламенте», — написал он.

По его словам, необходимо будет провести переговоры со всеми партиями, чтобы найти пути выхода из этих тупиковых ситуаций и создать условия для стабильного и эффективного правительства.

«Именно спикер парламента будет руководить дальнейшими шагами по формированию нового правительства. Чтобы эта работа могла начаться немедленно, я прошу освободить меня от должности премьер-министра», — заявил Кристерссон.

Ультраправые партии в Швеции неожиданно утратили поддержку.

Андерссон обещала повысить налоги для банков и лиц с высокими доходами, сократить очереди на медицинское обслуживание и улучшить показатели успеваемости в школах.