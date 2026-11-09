Украинская делегация отправилась на трехсторонние переговоры в Абу-Даби, Умеров назвал цель встречи

Руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что делегация Украины отправилась на переговоры с РФ и США (Фото: Рустем Умеров / Telegram)

В понедельник, 9 ноября, делегация Украины отправилась в Абу-Даби ОАЭ, где 10 и 11 ноября пройдут трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, России и США. Об этом сообщил глава делегации, руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

«Наша цель — долгосрочный и устойчивый мир, гарантированная безопасность для Украины и реальные возможности для восстановления Украины после войны», — написал Умеров в Telegram.

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Он уточнил, что во вторник и среду в Абу-Даби пройдут переговоры в трехстороннем формате.

В эти же дни там будут находиться представители европейских стран, в частности, формата E4 (Великобритания, Франция, Германия и Италия), а также представители НАТО и Еврокомиссии. Украина проведет отдельные координационные встречи с европейскими партнерами, сообщил Умеров.

«Для нас принципиально важно сохранять тесную координацию со всеми нашими ключевыми партнерами, обеспечивать согласованность позиций и общее понимание дальнейших шагов в переговорном процессе», — добавил глава делегации.

Встреча в Абу-Даби — что известно

10−11 ноября в ОАЭ пройдут переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США — первые с февраля 2026 года. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Также во встрече примут участие представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин (Рябков будет присутствовать впервые).

Агентство Bloomberg писало, что в этот раз РФ направит на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды, и это может свидетельствовать о готовности Москвы перейти к более содержательным переговорам.

Офис президента официально не раскрывал состав украинской делегации, но, по данным СМИ, ее возглавил Рустем Умеров. Одной из ключевых тем встречи станут гарантии безопасности, сообщали в США.

8 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европа будет представлена на переговорах в Абу-Даби. По его словам, именно Франция будет представлять позицию Европы. В то же время Кремль заявил, что встречи пройдут без участия Европы.