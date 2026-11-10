Украинская делегация прибыла в Абу-Даби на трехсторонние переговоры относительно окончания войны

Украинская делегация прибыла в Абу-Даби (ОАЭ), где 10–11 ноября состоятся переговоры представителей Украины и России при посредничестве США, сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Это первая подобная встреча с февраля 2026 года в рамках попыток проложить путь к завершению войны РФ против Украины.

«Долгий путь, впереди много сложной работы, но главное — нужны конкретные результаты», — написал Буданов и опубликовал фото со своим первым заместителем Сергеем Кислицей и заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадимом Скибицким.

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Рустем Умеров назначен главой украинской делегации, а ее полный состав, по данным источников РБК-Украина, выглядит следующим образом:

Рустем Умеров, руководитель Службы внешней разведки (глава делегации),

Кирилл Буданов, глава Офиса президента Украины,

Давид Арахамия, глава фракции Слуга народа в Верховной Раде,

Сергей Кислица, первый заместитель главы Офиса президента,

Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР МО,

аналитик из команды Службы внешней разведки.

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От США в ОАЭ будут присутствовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Уиткофф охарактеризовал роль Соединенных Штатов в этой встрече как «посредничество в переговорах на рабочем уровне».

Россию будет представлять делегация, в состав которой впервые вошел заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков . Возглавит ее Владимир Мединский, помощник российского диктатора Владимира Путина. Еще в феврале 2026 года Владимир Зеленский выражал разочарование тем, что главой делегации тогда также был назначен Мединский . Украинский президент предполагал, что это сделано для затягивания переговоров, и напоминал, что Мединский известен своей склонностью к пространным псевдоисторическим «лекциям», с помощью которых пытался объяснить причины войны, развязанной Россией против Украины.

Ни официальный Киев, ни европейские дипломаты и высокопоставленные лица, ни международные аналитики не ожидают существенного прорыва от встречи в Абу-Даби, указывая на то, что Россия не демонстрирует никаких признаков стремления завершить войну.