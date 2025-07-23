Представители СМИ работают возле дворца в Стамбуле, где ожидается третий раунд переговоров между Украиной и РФ (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

В среду, 23 июля, украинская делегация прибыла в турецкий Стамбул, где должен состояться очередной раунд переговоров с российской стороной . Об этом сказал спикер МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Суспільне .

Пропагандистское агентство РИА Новости также сообщило, что российская сторона прибыла в Стамбул на переговоры.

Ранее американская газета The New York Times писала, что Украина и Россия все еще имеют кардинально разные позиции перед третьим раундом мирных переговоров, организованных при посредничестве США.

Реклама

В директорате по коммуникациям администрации президента Турции заявили, что переговоры состоятся во дворце Чираган, где проходила предыдущая встреча.

19 июля президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне встретиться. По словам главы государства, среди тем для обсуждения обмен пленными, возвращение детей и «прекращение убийств».

Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе, ее возглавляет Умеров. В состав делегации входят представители ОП, МИД, СБУ, ГУР и ВСУ.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и России. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.