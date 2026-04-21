Украина завершила ремонтные работы на поврежденном участке нефтепровода Дружба , который пострадал от российского удара. Нефтепровод может возобновить функционирование, сообщил президент Владимир Зеленский во вторник, 21 апреля.

«Хотя никто сейчас не способен гарантировать, что российские удары по инфраструктуре нефтепровода не повторятся, наши специалисты обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования», — отметил он.

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Глава государства добавил, что эти усилия связаны с разблокированием европейского пакета поддержки для Украины, который уже был одобрен Европейским советом. Он выразил надежду, что партнеры сделают соответствующие шаги по кластерам для Украины, ведь Киев уже выполнил свою часть обязательств по первым кластерам.

«Кроме этого, следует продолжать системное санкционное давление на Россию за эту войну и работу по дальнейшей диверсификации поставок энергоносителей в Европу. Европа должна быть независимой от тех, кто пытается Европу уничтожить или ослабить», — сказал Зеленский.

Перед этим европейский комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявляла, что нефтепровод Дружба заработает в ближайшие дни и это позволит наконец разблокировать кредит Украине на 90 млрд евро.

21 апреля издание Deutsche Welle сообщило, что Европейский Союз запустил финальную процедуру по предоставлению Украине кредита на сумму 90 млрд евро.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцом заявил, что Дружбу планируют восстановить до конца апреля, хотя и не в полном объеме, но достаточном для нормального функционирования.

19 декабря 2025 года лидеры ЕС приняли решение о совместном финансировании кредита для Украины на сумму 90 млрд в течение двух последующих лет. Согласно договоренности, Венгрия, Чехия и Словакия не обязаны участвовать в этой программе.

Позже нынешний премьер Виктор Орбан нарушил достигнутое соглашение и заблокировал кредит, шантажируя Украину и требуя возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

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20 апреля лидер венгерской партии Тиса и будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намекал, что Будапешт снимет свое вето после того, как Дружба возобновит свою работу после ремонта.