Новый виток спора между Украиной и Венгрией: подробности

"Венгрия манипулирует": так МИД Украины отреагировал на новые требования по закону об образовании.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Во-первых, правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода по этому вопросу до 2023 года, а во-вторых, Венецианская комиссия указала, что и как усовершенствовать, написал на своей странице в Twitter заместитель главы МИД Василий Боднар. Он также выразил сожаление по поводу того, что желание Сийярто заработать голоса на выборах "побеждает здоровую логику двусторонних отношений".

О том, что официальный Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне ЕС и НАТО, если Киев не отсрочит введение закона об образовании до 2023 года, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По его словам, у Будапешта нет других инструментов влияния. Сийярто добавил, что отношения между странами нормализуются, когда права венгерского национального меньшинства на Закарпатье будут удовлетворены. Кроме того, на заседании Совета ЕС глава МИД Венгрии попросил европейских министров "не быть в стороне, когда Украина осуществляет нарушение международного права".

Комментарии экспертов о проблемах украинского-венгерских отношений

Заявления Венгерской стороны являются последовательными, заявил в комментарии НВ политолог Дмитрий Тужанский. По его мнению, Будапешт и в дальнейшем будет делать заявления наперекор Киеву, несмотря на то, что в Украине приняли во внимание замечания Венецианской комиссии. По логике Венгрии, все что они сделали в поддержку Украины, было "перечеркнуто" законом об образовании, пояснил Тужанский.

В комментарии Радио НВ соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко рассказал, что Украине не стоит сейчас спорить с Венгрией, несмотря на заявления ее лидеров. В долгосрочной перспективе это действительно может привести к проблемам с взаимодействием с ЕС и НАТО. Не стоит забывать и то, что такие заявления рассчитаны и на самих венгров, отметил Романенко.

"Мы должны все это контекст понимать, контекст внутренних процессов Польши, контекст внутренних процессов Венгрии, и как они влияют на наши базовые интересы. А они влияют на наши базовые интересы, если брать наши отношения с НАТО, с Европейским Союзом. Мы не ведем осмысленную, системную гуманитарную политику и не учитываем всю эту совокупность рисков, которая является следствием принятия того или иного закона", - объяснил Романенко.

Что ухудшило отношения, кроме закона об образовании

Отношения Украины и Венгрии значительно ухудшились после принятия украинским парламентом закона об образовании. Также недавно, в Ужгороде несколько раз поджигали здания организации закарпатских венгров. Официальный Будапешт обвинил в провокациях украинских праворадикалов.

Нападения на офис Общества венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде происходили в феврале дважды: 4 и 27 февраля, однако никто не пострадал.

За первую попытку поджога здания польское Агентство внутренней безопасности уже задержало троих граждан Польши. Суд Польши двоих из них арестовал на три месяца. По данным правоохранительных органов, подозреваемые в преступлении - члены праворадикальной прокремлевской организации Фаланга. Члены этой организации участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне группировок "ЛНР" и "ДНР".

В ночь на 27 февраля в здании на площади Жупанатской в ​​Ужгороде произошел очередной поджог. В начале марта украинская полиция задержала трех человек, причастных к последнему нападению на Общество венгерской культуры. Одного из них задержали в Черкассах, еще двоих - в Кропивницком. Также установлен возможный руководитель таких нападений. Он объявлен в розыск.

Петер Сийярто также заявил о том, что Венгрия не поддержит проведение встречи министров обороны ЕС и Украины, запланированной на апрель, а также заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО с участием президента Петра Порошенко в июле.

НВ