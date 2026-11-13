Президент Владимир Зеленский по итогам встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о подготовке «крупнейшего» обмена военнопленными между Украиной и Россией.

Об этом он сообщил в ночь на пятницу, 13 ноября.

«У нас состоится обмен военнопленными, и он будет самым масштабным. Как сказали мне Стив и Джаред, это будет самый крупный обмен военнопленными. Ребята, наши солдаты возвращаются домой, я очень благодарен всем нашим переговорщикам. Это реальный результат», — заявил Зеленский.

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12 ноября спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным после трехсторонней встречи США, Украины и России в Абу-Даби.

Позже российские СМИ сообщили, что кортеж спецпредставителей президента США покинул территорию Кремля. Встреча продлилась около двух часов.

После переговоров с Путиным они отправились на встречу с Владимиром Зеленским в Дублин, куда он прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

Кушнер выражал надежду, что Путин согласится расширить формат мирных переговоров, чтобы в них участвовала Европа.

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры в формате Украина — США — РФ, по итогам которых была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.