Украина и Польша договорились найти совместное решение по зерновому спору — Минагрополитики 21 сентября, 12:49 Украинское зерно (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел разговор с польским коллегой Робертом Телусом в четверг, 21 сентября. Они договорились найти совместное решение по зерновому спору.

Об этом говорится на сайте Минагрополитики.

«Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по ее урегулированию, и договорились найти решение, которое учитывает интересы обеих стран», — заявили в ведомстве.

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Там рассказали, что Киев и Варшава подтвердили тесные и конструктивные отношения и решили выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по вопросам экспорта.

Накануне посла Украины вызвали в МИД Польши на фоне заявления президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН по поводу запрета на импорт украинского зерна в некоторых странах-соседях Украины. В МИД Украины объяснили: Киев предложил «конструктивный путь» решения зерновой проблемы.

Запрет на импорт украинских зерновых — что известно

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности, введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий.



Заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка предупредил, что Украина может ввести эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки из Польши, если страны не достигнут соглашения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после этого сказал, что его страна расширит запрет на импорт украинских продуктов, если Украина «будет эскалировать конфликт».