Украина получила от США зенитно-ракетные системы NASAMS — Зеленский 25 сентября, 19:42 Зенитно-ракетная система NASAMS (Фото:ukrmilitary.com)

Украина получила от США зенитно-ракетные системы NASAMS. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News.

Он поблагодарил американского президента Джо Байдена и Конгресс США за принятое решение, но, по словам Зеленского, этого и «близко недостаточно» для того, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру Украины: школы, больницы, университеты, дома.

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Сколько именно систем получила Украина, президент не уточнил. Он призвал США проявить лидерство и предоставить Киеву больше ПВО.

«Зачем нам это нужно? Нам нужна безопасность для того, чтобы привлечь наших украинцев возвращаться домой. Если будет безопасно, они приедут, поселятся, будут работать здесь и будут платить налоги. И тогда у нас не будет дефицита в $5 миллиардов в нашем бюджете», — сказал Зеленский.

По его словам, сейчас Штаты предоставляют Киеву деньги для поддержки бюджета и возможности воевать. Однако, уверен Зеленский, если украинцы вернутся, они будут работать в Украине — «и тогда Соединенным Штатам не нужно будет продолжать оказывать нам эту поддержку».

«Извините, что я использую это высказывание о войне, но это будет win-win для всех. Для США это будет значительная экономия, а для нас это будет возможность сделать нашу территорию безопасной для населения», — сказал президент.

Инфографика: НВ

NASAMS — норвежско-американская система ПВО. В утвержденном США 24 августа новом пакете военной помощи предусмотрено выделение шести установок, которые помогут в обороне воздушного пространства.

Обычно в состав батареи NASAMS входят три огневых взвода (54 ракеты), объединенных в информационную сеть.

Благодаря тому, что в течение 12 секунд можно выпустить все 54 ракеты батареи по разным целям, ее используют для защиты авиабаз, морских портов, населенных пунктов, военных сил. Комплекс эффективен против БПЛА, вертолетов, крылатых ракет и самолетов.

NASAMS в цифрах:

максимальная дальность поражения — 25—50 км;

максимальная высота поражения — 15—25 км;

максимальная скорость ракеты — 4900 км/ч;

стоимость одной батареи — около $65 млн.

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