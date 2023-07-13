Украина получила от США кассетные боеприпасы — генерал Тарнавский 13 июля, 14:28 Украина получила кассетные боеприпасы от США (Фото:Армия США/2nd Lt. Gabriel Jenko/Handout via REUTERS)

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия генерал Александр Тарнавский в четверг, 13 июля, подтвердил CNN, что Украина получила кассетные боеприпасы от США.

«Мы только что их получили, еще не использовали, но они могут радикально изменить [ситуацию на поле боя]», — сказал Тарнавский.



«Противник тоже понимает, что, получив эти боеприпасы, мы будем иметь преимущество. Враг отдаст тот участок местности, где можно ими воспользоваться», — добавил он.

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О прибытии кассетных боеприпасов от США ранее не сообщалось.

Тарнавский отметил, что высшее руководство будет определяться с теми «участками территории, где они могут быть использованы».

Генерал отметил ограничения использования кассетных боеприпасов, напомнив, что их нельзя применять в густонаселенных районах, даже если они оккупированы российскими войсками.

«Россияне думают, что мы будем использовать его на всех участках фронта… Это очень неправильно. Но они очень волнуются», — сказал он.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Украина обязалась использовать кассетные боеприпасы только в «соответствующих местах», а военные будут фиксировать места их использования и определять приоритеты в работе по разминированию.

Предоставление кассетных боеприпасов для Украины — что известно

7 июля США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды.

Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что у украинской армии не хватает снарядов.

Предоставление Украине таких боеприпасов вызвало разную реакцию в мире.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставки такого вооружения помогут компенсировать снарядный дефицит в ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не влияет на решения отдельных стран относительно поставок таких снарядов, тогда как Великобритания и Испания не одобряют это.

В стране-террористе РФ заявили, что поставки кассетных снарядов Украине «ничего не изменит», а в Камбодже призвали не использовать эти боеприпасы из-за рисков для гражданского населения.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы только по военным целям на оккупированных территориях страны.