«Приемлемые и гибридная». Украина с партнерами разработали три модели спецтрибунала по преступлению агрессии России — ОП

6 февраля, 16:32
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Мужчина держит плакат во время демонстрации в поддержку Украины на Трафальгарской площади в Лондоне, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

Мужчина держит плакат во время демонстрации в поддержку Украины на Трафальгарской площади в Лондоне, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Hannah McKay)

После дискуссий Киева с союзниками и другими странами цивилизованного мира «на столе» есть три модели основания и работы специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Андрей Смирнов в понедельник, 6 февраля.

Речь идет о следующих моделях:

  • создание специального трибунала на основе соглашения Украины с ООН с принятием соответствующей резолюции ГА ООН.
  • создание трибунала на основе многостороннего открытого международного договора между государствами цивилизованного мира.
  • создание специального трибунала как суда, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции (то есть будет частью судебной системы Украины). Чтобы его создать и ввести в действие, привлекут международный элемент — международных судей и прокуроров, месторасположение в Европе, международную поддержку.

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«Если коротко, первые два варианта приемлемы и действительно продемонстрируют готовность мира к тяжелому юридическому удару по конкретным международным преступникам. Третий, гибридный вариант, содержит риски сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня „межгосударственного конфликта“», — пояснил Смирнов.

7 октября 2022 года Верхоная Рада призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.

19 января Европарламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=pxRV9ekS2Fw
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Война России против Украины специальный трибунал

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