«Приемлемые и гибридная». Украина с партнерами разработали три модели спецтрибунала по преступлению агрессии России — ОП
Мужчина держит плакат во время демонстрации в поддержку Украины на Трафальгарской площади в Лондоне, 9 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Hannah McKay)
После дискуссий Киева с союзниками и другими странами цивилизованного мира «на столе» есть три модели основания и работы специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
Об этом сообщил замглавы Офиса президента Андрей Смирнов в понедельник, 6 февраля.
Речь идет о следующих моделях:
- создание специального трибунала на основе соглашения Украины с ООН с принятием соответствующей резолюции ГА ООН.
- создание трибунала на основе многостороннего открытого международного договора между государствами цивилизованного мира.
- создание специального трибунала как суда, который будет работать на основе украинского права и украинской юрисдикции (то есть будет частью судебной системы Украины). Чтобы его создать и ввести в действие, привлекут международный элемент — международных судей и прокуроров, месторасположение в Европе, международную поддержку.
«Если коротко, первые два варианта приемлемы и действительно продемонстрируют готовность мира к тяжелому юридическому удару по конкретным международным преступникам. Третий, гибридный вариант, содержит риски сужения юридической оценки продолжающейся агрессии до уровня „межгосударственного конфликта“», — пояснил Смирнов.
7 октября 2022 года Верхоная Рада призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины. До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.
19 января Европарламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины.