«Жребий брошен». К Украине уже нужно относиться как к члену НАТО — Киссинджер 13 августа, 18:26 Флаги Украины и НАТО (Фото:US Embassy Kyiv, Украина / Facebook)

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что к Украине нужно относиться как к члену НАТО после полномасштабного вторжения России.

В интервью The Wall Street Journal он подчеркнул, что «жребий брошен, и после того, как Россия вела себя в Украине», стоит так или иначе относиться к Украине как к члену НАТО.

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При этом Киссинджер заявил, что предвидит «урегулирование», которое якобы сохранит за Россией территории, оккупированные в 2014 году, хотя у него нет ответа на вопрос, чем такое урегулирование будет отличаться от «несостоявшегося соглашения для стабилизации конфликта восьмилетней давности».

Ранее экс-госсекретарь говорил, что выступает за роль Украины как буферной зоны между Россией и Западом, так как это якобы «лучше бы послужило стабильности».

4 августа генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса сотрудничают с оборонными компаниями для увеличения военной помощи Украине.

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