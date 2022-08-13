«Жребий брошен». К Украине уже нужно относиться как к члену НАТО — Киссинджер
Флаги Украины и НАТО (Фото:US Embassy Kyiv, Украина / Facebook)
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер заявил, что к Украине нужно относиться как к члену НАТО после полномасштабного вторжения России.
В интервью The Wall Street Journal он подчеркнул, что «жребий брошен, и после того, как Россия вела себя в Украине», стоит так или иначе относиться к Украине как к члену НАТО.
При этом Киссинджер заявил, что предвидит «урегулирование», которое якобы сохранит за Россией территории, оккупированные в 2014 году, хотя у него нет ответа на вопрос, чем такое урегулирование будет отличаться от «несостоявшегося соглашения для стабилизации конфликта восьмилетней давности».
Ранее экс-госсекретарь говорил, что выступает за роль Украины как буферной зоны между Россией и Западом, так как это якобы «лучше бы послужило стабильности».
4 августа генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса сотрудничают с оборонными компаниями для увеличения военной помощи Украине.
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