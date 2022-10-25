Главная тема — война. Украину пригласили на саммит министров иностранных дел стран НАТО 25 октября, 20:30 Флаги Украины и НАТО (Фото:US Embassy Kyiv, Украина / Facebook)

Украину пригласили принять участие в саммите министров иностранных дел стран-участниц НАТО, который в конце ноября пройдет в Румынии.

Об этом сообщает Аgerpres.

Также уточняется, что помимо Украины приглашены также Молдова, Грузия, Финляндия, Швеция и Босния и Герцеговина, которые не являются участниками Североатлантического альянса. Саммит пройдет 29 и 30 ноября в Бухаресте.

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Встреча будет включать четыре сессии, связанные с реализацией решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде. Они будут посвящены таким темам как война в Украине и энергетическая безопасность.

Румыния впервые примет у себя встречу министров иностранных дел стран НАТО. До этого на более высоком уровне здесь проходил лишь саммит 2008 года, на котором впервые было заявлены о евроатлантическом будущем Украины, но без какой-либо конкретики.

24 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянсу нужно увеличить поставку всего, чтобы украинцы смогли воевать всю зиму.

5 сентября издание Spiegel сообщило, что Украина направила запрос в НАТО с просьбой предоставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 000 солдат ВСУ. За несколько недель уже почти половину запроса удалось закрыть.

