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Украину нужно подготовить к членству в ЕС и НАТО за ближайшие пять лет – Порошенко

Сегодня, 16:40
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Порошенко озвучил оптимистичный прогноз о возможном членстве Украины в ЕС и НАТО

Фото: Пресс-служба АП

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах подготовить страну к членству в ЕС и НАТО за ближайшие пять лет.

"Мы должны подготовить страну за следующие пять лет для того, чтобы она отвечала критериям членства в Европейском Союзе и НАТО", - сказал он в Тернополе на встрече со студентами национального педагогического университета, пишет Интерфакс-Украина.

Глава украинского государства подчеркнул, что сделать это вполне реально.

Ранее Порошенко заявлял, что вступление Украины в ЕС является вопросом нескольких лет, а не десятилетий.

Напомним, 20 сентября Верховная Рада включила в повестку дня сессии и направила в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в Основной закон в части закрепления стратегического курса Украины на членство в ЕС и НАТО. 27 сентября обращение Рады относительно соответствия Конституции данного законопроекта поступило в КС.

22 ноября Конституционный суд поддержал изменения в Конституцию в части интеграции в ЕС и НАТО.

9 марта на сайте НАТО появилась информация о предоставлении Украине статус страны-аспиранта - официальном признании стремления Украины получить полноценное членство в Альянсе.

 

Теги:   НАТО Евросоюз Петр Порошенко

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