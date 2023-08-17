Кулеба заявил, что Украина работает над форматом взаимодействия с G20 в Индии 17 августа, 11:53 Кулеба раскрыл тактику Украины после того, как Киев не пригласили на саммит G20 (Фото:Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters)

Украина работает над форматом взаимодействия со странами G20 в Индии, чтобы ее голос был услышан даже несмотря на отсутствие приглашения.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала 1+1.

«Зачем выламывать дверь? С Индией есть диалог, есть уровень коммуникации, опять же во встрече в Саудовской Аравии представители Индии участвовали, как и представитель Китая, чо очень выбесило россиян. Мы работаем над определенным форматом взаимодействия с G20, чтобы голос Украины был услышан», — пояснил он.

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Кулеба подчеркнул, что каждая позиция касательно ситуации в Украине будет согласовано с Киевом.

«Никакие переговоры касательно Украины без координации каждой позиции и элемента с Украиной наши партнеры вести не будут», — сказал министр.

Он также выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин лично не будет присутствовать на саммите G20.

По словам Кулебы, партнеры Украины уже отработали технику под названием «игнорируй Лаврова», если страну-агрессора будет представлять ее министр иностранных дел.

Индия решила не приглашать Украину на саммит Большой двадцатки, который состоится 9−10 сентября в Нью-Дели.

В то же время замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий говорил, что Киев работает над тем, чтобы получить приглашение на саммит G20.



