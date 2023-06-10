Заместитель Орбана: Украина должна была бы поблагодарить за передачу пленных Венгрии Россией 10 июня, 11:40 Жолт Шемьен (Фото:Semjén Zsolt/Facebook)

Вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Украина «должна была бы поблагодарить» за передачу Москвой Будапешту 11 украинских военнопленных.



Об этом он заявил после того, как МИД Украины вызвал временного поверенного Венгрии и потребовал немедленно обеспечить доступ к бойцам, сообщает Telex.

По словам вице-премьера, 11 закарпатцев «уже не военнопленные в Венгрии, а свободные люди».

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В то же время на то, что Будапешт не консультировался с Киевом по этому поводу, заместитель премьер-министра Виктора Орбана ответил: «Если бы я был представителем Украины, я бы сказал „спасибо“ за это».

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР заявили, что не получали таких данных и проверяют их.

Позже Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, запросили подробную информацию об освобожденных украинцах и доступ для украинского консула. Во время встречи с временным поверенным отметили необходимость координации взаимодействия «по таким чувствительным вопросам».