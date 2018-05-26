Украинцы Венгрии требуют от своего депутата сложить мандат за визит в оккупированный Крым

Ранее посол Украины в Венгрии осудила визит Украинской к аннексированного полуострова

Представители украинской общины в Венгрии призвали депутата Государственного самоуправления украинцев Венгрии Анатолия Бурого сложить мандат из-за того, что в 2017 году он посещал аннексированый Российской Федерацией Крым в обход украинского законодательства.

Соответствующее заявление за подписью представительницы украинского национального меньшинства в парламенте Венгрии Бригитты Суперак и президента Государственного самоуправления Украинская Венгрии Юрия Кравченко была размещена на странице венгерских украинский в Facebook.

"Мы резко осуждаем любые посещение депутатами украинских самоуправлений оккупированных территорий Украины и участие в официальных мероприятиях, организованных оккупационными властями. Мы считаем абсолютно неприемлемыми действия депутата Анатолия Бурого, которые несовместимы со статусом депутата Государственного самоуправления украинцев Венгрии, призываем его сложить полномочия депутата самоуправления и сдать мандат", – говорится в тексте заявления.

Напомним, 5 мая посол Украины в Венгрии Любовь Непоп Посол осудила такой визит украинском и выразила надежду "на адекватную реакцию украинской общины Венгрии".

Непоп опубликовала копию письма Государственного и Столичного самоуправления украинцев Венгрии, в котором сообщила, что во время визита Бурый выступал на организованных оккупационными властями Алушты мероприятиях.

В частности, он возглавил венгерскую делегацию мэрии Будапешта и продвигал идею налаживания контактов между Венгрией и оккупационными властями.