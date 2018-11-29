Украинцы диаспоры призвали лидеров стран G-20 проигнорировать встречи с Путиным

Организации украинской диаспоры в США, Канаде, Ирландии и других странах G-20 призвали политиков не встречаться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на саммите в Аргентине.
Как сообщает Голос Америки, они также убеждают лидеров стран Большой двадцатки отреагировать на агрессию России в Керченском проливе.
"Мы призываем своих лидеров к следующему: в эти выходные в Аргентине они должны настоять, чтобы Россия немедленно отпустила украинских моряков, выпустила на волю украинских политзаключенных и уходила из Украины", - рассказали в организации, которая представляет украинцев в США.
Украинцы в Канада начали мгновенно писать письма своим депутатам с требованием оказать большее давление на Россию.
Ранее Трамп заявил, что возможно отменит встречу с Путиным, которая должна пройти во время саммита Большой двадцатки.
Американский лидер отметил, что примет окончательное решение после того, как изучит доклад об инциденте в Керченском проливе.
Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря.
Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.
В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
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