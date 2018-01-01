Украинцев призвали быть бдительными во время пребывания во Франции
МИД Украины рекомендовал гражданам быть бдительными во время пребывания во Франции и быть готовыми к возможной проверке документов.
Об этом сообщает консульская служба МИД.
В ведомстве рекомендовали гражданам проявить бдительность, а также быть осмотрительными во время пребывания в местах большого скопления людей. Рекомендация касается ярмарок, аэропортов, вокзалов, уличных представлений, концертов, исторических и культурных объектов.
"В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам Украины рекомендуется обращаться в посольство Украины во Франции по телефону круглосуточной "горячей линии": + 33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua или cons_fr @ mfa. gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что во вторник, 11 декабря, в Страсбурге произошла стрельба на рождественском рынке. В результате ранения получили 11 человек, четверо погибли.
???? EN DIRECT - #Strasbourg: Deux personnes auraient été tuées mais cette information n'est pas confirmée pour le moment. Il s'agirait d'un tireur isolé qui aurait d'abord utilisé son arme rue des Grandes-Arcades puis Grand Rue, le tireur serait en fuite." #breaking #urgent pic.twitter.com/30NAUfTCN8— FranceNews24 (@FranceNews24) 11 декабря 2018 г.