Украинцев призвали быть бдительными во время пребывания во Франции Сегодня, 16:59 59 Цей матеріал також доступний українською 11 декабря в центре Страсбурга произошла стрельба

МИД Украины рекомендовал гражданам быть бдительными во время пребывания во Франции и быть готовыми к возможной проверке документов.

Об этом сообщает консульская служба МИД.

В ведомстве рекомендовали гражданам проявить бдительность, а также быть осмотрительными во время пребывания в местах большого скопления людей. Рекомендация касается ярмарок, аэропортов, вокзалов, уличных представлений, концертов, исторических и культурных объектов.

"В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам Украины рекомендуется обращаться в посольство Украины во Франции по телефону круглосуточной "горячей линии": + 33-143-06-07-37, e-mail: emb_fr@mfa.gov.ua или cons_fr @ mfa. gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во вторник, 11 декабря, в Страсбурге произошла стрельба на рождественском рынке. В результате ранения получили 11 человек, четверо погибли.