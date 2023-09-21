Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы в Нью-Йорке: обсуждали ситуацию с зерном 21 сентября, 15:32 Зеленский находится с визитом в США (Фото:Caitlin Ochs/Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк провел встречу со своими польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, на которой, в частности, обсуждалась ситуация с зерном.

Об этом сообщили в администрации литовского президента, пишет LRT.

Науседа подчеркнул, что разногласия между двумя странами должны быть разрешены как можно скорее.

«Ради общей, главной цели — защиты Европы от агрессивной, экспансионистской политики России — разногласия между Украиной и Польшей должны быть разрешены как можно скорее. Место Польши в оказании поддержки уникально. Необходимо найти решения, так как дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным», — отметил он.

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Отмечается, что лидеры трех стран провели переговоры об облегчении процедур транспортировки украинского зерна через Польшу и увеличении транзита через Литву, что позволит снизить давление.

Запрет на импорт украинских зерновых — что известно

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил, в частности, введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии заявили, что продлят запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

В Минэкономики сообщили, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против этих трех стран.

В правительстве Украины предложили ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий.



Заместитель министра экономики и торговли Украины Тарас Качка предупредил, что Украина может ввести эмбарго на помидоры, лук, капусту и яблоки из Польши, если страны не достигнут соглашения. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после этого сказал, что его страна расширит запрет на импорт украинских продуктов, если Украина «будет эскалировать конфликт».