«Важно согласовывать решения». Еврокомиссия назвала неприемлемыми инициативы Польши и Венгрии об ограничении импорта зерна из Украины 16 апреля, 16:48 Еврокомиссия напомнила, что торговая политика относится к исключительной компетенции ЕС, поэтому односторонние решение относительно украинского зерна неприемлемы (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

В Европейской комиссии заявляют о неприемлемости самостоятельных решений Польши и Венгрии об ограничениях на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом идет речь в заявлении пресс-секретаря Еврокомиссии, опубликованном агентством Reuters.

«Нам известно о заявлениях Польши и Венгрии относительно запрета на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика относится к исключительной компетенции ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы… В такие сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения в рамках ЕС», — говорится в заявлении.

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Польша запретила ввоз зерна из Украины 15 апреля.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что сожалеет о принятии польскими коллегами решения о временном ограничении экспорта. В ведомстве добавили, что это противоречит предварительным договоренностям между сторонами.

Министры сельского хозяйства Украины и Польши Николай Сольский и Роберт Телус в понедельник, 17 апреля, встретятся в Варшаве, чтобы подписать соглашение о транзите украинского зерна через Польшу в третьи страны.

Польские аграрии на протяжении последних нескольких месяцев проводили акции протеста против перевозки через территорию Польши в третьи страны украинской агропродукции.

16 апреля о временном запрете на импорт зерновых и масличных культур, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов из Украины заявил также министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Он подчеркнул необходимость ввести «чрезвычайные меры», иначе венгерскоему сельскому хозяйству будет нанесен большой вред.

Ограничение продлится до 30 июня 2023 года, что «может быть достаточным временем для принятия значимых и долгосрочных мер ЕС по поиску решения».

