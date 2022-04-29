Битва за Донбасс: сопротивление ВСУ не дало врагу значительно продвинуться, РФ несет потери — Минобороны Британии

29 апреля, 09:00
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Украинское сопротивление не дало оккупантам продвинуться на Донбассе (Фото:Генштаб)

Украинское сопротивление не дало оккупантам продвинуться на Донбассе (Фото:Генштаб)

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели по установлению контроля над Донецкой и Луганской областями.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

По данным британского оборонного ведомства, в этих регионах особенно ожесточенные бои идут в районе Лисичанска и Северодонецка с попытками продвижения оккупантов на юг от Изюма к Славянску.

Видео дня

Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1519900431895470082
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Великобритания Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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