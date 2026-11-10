За шесть месяцев работы нового венгерского правительства в украинско-венгерских отношениях произошло больше прогресса, чем за предыдущие десять лет вместе. Об этом заявил венгерский аналитик Андраш Рац во время панельной дискуссии Мосты вместо стен на форуме Re: Open Zakarpattia 2026 .

Он отметил, что правительство приняло присягу 9 мая, в День Европы. «Случилось много вещей, которые еще год или девять месяцев назад были немыслимыми», — сказал Рац.

Реклама

В то же время, аналитик признал, что с обеих сторон существует огромный дефицит доверия. По его словам, десять лет интенсивной антиукраинской пропаганды оставили в венгерском обществе очень глубокий след. А в украинских опросах Венгрия стабильно занимает третье место среди соседей, наиболее вредящих Украине, после России и Беларуси.

Недавнее соглашение между Украиной и Венгрией о правах меньшинств Рац назвал огромным достижением. Именно оно, по его словам, дало Венгрии согласиться на открытие новых кластеров. Рац рассказал, что был участником этого процесса. По его словам, к нему полностью приобщились обе крупные организации венгерского меньшинства в Украине.

Также венгерское правительство, по словам аналитика, почти сразу разблокировало Европейский фонд мира. Речь идет о более чем 6 миллиардах евро компенсаций европейским странам, которые предоставили Украине военную помощь.

В то же время, Рац объяснил, что Будапешт верит в расширение на основе заслуг: в ЕС должны вступать только те страны, которые действительно готовы. Кроме того, Венгрия должна сохранять согласованность между своей политикой по отношению к Западным Балканам и по отношению к Украине и Молдове.

Отвечая на вопрос из зала о транзакционном подходе соседей к Украине, Рац сказал, что при предыдущем венгерском правительстве политика по Украине транзакционной не была. «Что бы Украина ни делала, Будапешт не соглашался — все было недостаточно хорошо, потому что на самом деле речь шла не об Украине», — объяснил он.

«Транзакционность означает честное соглашение: ты даешь мне, я даю тебе», — добавил аналитик. По его словам, по сравнению с последними 16 годами транзакционные двусторонние отношения «это уж очень, очень хорошо».