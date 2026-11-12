«Мы без Польши не проживем. А Польша без нас исчезнет». Княжицкий о приоритете внешней политики Украины

Медведев сейчас говорит о Польше ровно то же самое, что говорил об Украине, отметил Николай Княжицкий (Фото: Re: Open Zakarpattia)

Польша должна быть главным приоритетом украинской внешней политики, поскольку от украинско-польских отношений зависит интеграция Украины в ЕС, заявил народный депутат Николай Княжицкий во время панельной дискуссии Зачем Польше Украина и Украине Польша на форуме Re: Open Zakarpattia 2026 .

«Мы не имеем права отвергать это сотрудничество, потому что мы без Польши не проживем. А Польша без нас исчезнет», — сказал он. По словам Княжицкого, если Украина рухнет в войне, а в Польше победят те, кто сейчас выступает против Украины и Европы, Польша станет следующей целью агрессии и провинцией России. «Ведь Медведев сейчас говорит о Польше ровно то же, что говорил об Украине», — объяснил он.

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Депутат отметил, что военное сотрудничество между Украиной и Польшей сегодня «на ужасающе низком уровне», и призвал его развивать. «Польша в Брюсселе должна не ставить нам палки в колеса, а помогать», — сказал Княжицкий. Он также считает, что Украине была бы очень полезна работа польских экспертов в Киеве с украинским правительством над изменением законодательства.

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Самым большим вызовом Княжицкий назвал потерю людей. «Россия хочет, чтобы Украина обезлюдела», — сказал он. По его словам, если процесс интеграции будет затягиваться, украинцы могут интегрироваться в Европу поодиночке, живя в Польше или Германии, а украинская территория оказаться под оккупацией.

Говоря об исторических спорах, Княжицкий предложил поставить на Волыни памятник с фамилиями жертв — и украинских, и польских. «Чтобы вместе за них молиться», — объяснил он. По его мнению, каждый народ имеет право на своих героев, но каждый должен сделать свою работу над ошибками.

Он также рассказал, что несколько дней назад на совещании высокий украинский чиновник усомнился, что с поляками можно договориться: «Вы же понимаете, это имперская нация». "Мой ответ был очень прост: "Ну хорошо. То есть мы не хотим идти в Европейский Союз, нам не нужна поддержка поляков, мы не хотим сотрудничать, мы можем закрыть границу, чтобы к нам не поступало оружие. Мы этого хотим?"

Ответственность украинских политиков, по его словам, «не приносить наше будущее и будущее нашей страны в жертву современному популизму».