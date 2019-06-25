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Осужденный в Беларуси за шпионаж украинский журналист Шаройко попросил о помиловании

25 июня, 16:56
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Радио Свобода

Павел Шаройко

Украинский журналист Павел Шаройко, которого осудили в Беларуси за шпионаж, подал прошение о помиловании, сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

«Он подавал прошение о помиловании. Комиссия его рассматривает, но, как вы понимаете, это очень тонкая материя и окончательное решение отложено до наступления определенных условий», — сказал Стук.

Однако заместитель генпрокурора не уточнил, о каких условиях идет речь.

Напомним, что в мае 2018 года Верховный суд Беларуси вынес приговор украинскому журналисту Павлу Шаройко. Его приговорили к «более восьми годам лишения свободы».

В Минске задержали украинского журналиста Павла Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины. В КГБ Беларуси Шаройко обвиняют в «создании в республике агентурной сети».

Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве на должности главы пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.

Позже министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержания украинцев в Беларуси и предъявление им обвинений в шпионаже является тотальной глупостью.

Теги:   Помилование Беларусь Павел Шаройко

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