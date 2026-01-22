Дискуссия во время Украинского завтрака в Давосе посвящена тому, как положить конец войне и преодолеть вызовы, стоящие перед Украиной (Фото: Скриншот трансляции)

22 января 2026 года в Давосе (Швейцария) Фонд Виктора Пинчука и компания EastOne провели Украинский завтрак — традиционное частное мероприятие, организованное по случаю ежегодной встречи Всемирного экономического форума .

Дискуссия во время мероприятия была посвящена тому, как положить конец войне и преодолеть вызовы, которые стоят перед Украиной, Европой и западным миром.

NV ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

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Спикерами дискуссии Украинского завтрака были:

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО;

Эдгар Ринкевичс, президент Латвийской Республики;

Александер Стубб, президент Финляндской Республики;

Дик Схооф, премьер-министр Королевства Нидерланды;

Андрей Пленкович, премьер-министр Республики Хорватия.

Модерировал дискуссию ведущий и автор программ на CNN Фарид Закария.

Украинский завтрак (ланч) в Давосе проводится ежегодно с 2005 года с целью внесения Украины в международную повестку дня и объединения украинских и международных лидеров.

Кроме традиционного Украинского завтрака Фонд Виктора Пинчука по случаю ВЭФ 2026 представляет проект Украина: на передовой будущего, который будет сочетать выставку и трехдневную дискуссионную программу, посвященную Украине как испытательной площадке будущего безопасности, инноваций и восстановления.

Проект Украина: на передовой будущего длится 19−22 января 2026 года по адресу Promenade, 59, Давос, в пространстве, совместном с Украинским домом.

Также Фонд Виктора Пинчука снова выступает соорганизатором Украинского дома в Давосе — украинской платформы на Всемирном экономическом форуме, которая способствует открытому диалогу между Украиной и мировым сообществом.