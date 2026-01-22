С участием генсека НАТО и лидеров государств: в Давосе провели традиционный Украинский завтрак — видео
Дискуссия во время Украинского завтрака в Давосе посвящена тому, как положить конец войне и преодолеть вызовы, стоящие перед Украиной (Фото: Скриншот трансляции)
22 января 2026 года в Давосе (Швейцария) Фонд Виктора Пинчука и компания EastOne провели Украинский завтрак — традиционное частное мероприятие, организованное по случаю ежегодной встречи Всемирного экономического форума.
Дискуссия во время мероприятия была посвящена тому, как положить конец войне и преодолеть вызовы, которые стоят перед Украиной, Европой и западным миром.
NV ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Спикерами дискуссии Украинского завтрака были:
- Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО;
- Эдгар Ринкевичс, президент Латвийской Республики;
- Александер Стубб, президент Финляндской Республики;
- Дик Схооф, премьер-министр Королевства Нидерланды;
- Андрей Пленкович, премьер-министр Республики Хорватия.
Модерировал дискуссию ведущий и автор программ на CNN Фарид Закария.
Украинский завтрак (ланч) в Давосе проводится ежегодно с 2005 года с целью внесения Украины в международную повестку дня и объединения украинских и международных лидеров.
Кроме традиционного Украинского завтрака Фонд Виктора Пинчука по случаю ВЭФ 2026 представляет проект Украина: на передовой будущего, который будет сочетать выставку и трехдневную дискуссионную программу, посвященную Украине как испытательной площадке будущего безопасности, инноваций и восстановления.
Проект Украина: на передовой будущего длится 19−22 января 2026 года по адресу Promenade, 59, Давос, в пространстве, совместном с Украинским домом.
Также Фонд Виктора Пинчука снова выступает соорганизатором Украинского дома в Давосе — украинской платформы на Всемирном экономическом форуме, которая способствует открытому диалогу между Украиной и мировым сообществом.