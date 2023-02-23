Качество украинского солдата примерно в десять раз выше российского — глава Генштаба Польши 23 февраля, 19:23 Польский инструктор и украинские военные во время учений на танке Leopard 2 A4, 13 февраля (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Глава Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью NV заявил, что качество украинского солдата примерно в десять раз выше российского.

«Качество украинского солдата примерно в десять раз выше российского, равно как и в вооружении», — сказал Анджейчак NV.

Он отметил, что Польша делает все возможное для подготовки украинских солдат и он лично наблюдает за тренировками бойцов.

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«Знаете, это самая высокая мотивация, которую я когда-либо видел в своей жизни. Танкисты тренируются, и они говорят, что надеются как можно скорее вернуться на фронт, потому что их семьи все еще в Украине, они знают, что их дома под обстрелом. Их темп – самый быстрый тренировочный ритм, который я когда-либо видел в своей жизни. Я уверен, что этого будет достаточно для того, чтобы украинские танкисты вернулись в бой и, наконец, одержали победу в бою, чтобы в итоге увидеть день победы в Украине», — поделился впечатлениями глава генштаба Польши.

Анджейчак также прогнозирует, что «в НАТО появится несколько хороших книг, которые мы переведем с украинского на английский, или даже выучим украинский, чтобы научиться воевать как вы», потому что украинские военные «очень эффективны».

В августе 2022 года представитель Пентагона говорил журналистам, что в Минобороны США оценивают эффективность Вооруженных сил Украины в войне против России в 12 из 10 баллов.

Еще в апреле издание The Wall Street Journal писало, что за восемь лет совместных учений со странами НАТО украинская армия отошла от советских образцов, что позволило ей противостоять превосходящим российским силам после начала полномасштабного вторжения в 2022 году.