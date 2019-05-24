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Украинский политзаключенный Клых объявил голодовку

Сегодня, 10:46
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Украинский политзаключенный Клых объявил голодовку - фото

Радио Свобода

В России Клыха приговорили к 20 годам заключения

Украинский политзаключенный Станислав Клих объявил голодовку.

Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур со ссылкой на маму украинца.

«Просто уже больше невозможно терпеть: ни холод в камере, ни скверную пищу, от которой постоянно тошнит», — пояснила она причину голодовки.

Правозащитница добавила, что голодовка Клыха — это призыв, мольба, крик о помощи, адресованные новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил Станислава Клыха к 20 годам заключения. Согласно приговору, он должен провести в тюрьме первые 9 лет, а затем его отправят в колонию строгого режима.

Российские власти обвиняют Клыха в том, что он якобы воевал в 1994—1995 годах против армии РФ на стороне президента Ичкерии Дудаева.

Клых отрицает свою вину и заявляет, что был незаконно задержан, а показания были получены российским следствием под пытками.

В феврале 2016 года российская правозащитная организация Мемориал признала Клыха политзаключенным.

Теги:   Чечня Россия Политзаключенные Голодовка Станислав Клых

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