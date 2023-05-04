Украинский нардеп подрался с россиянином на саммите в Анкаре из-за флага Украины — видео

4 мая, 21:28
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Украинский нардеп не дал представителю страны-террориста забрать флаг Украины (Фото:скриншот видео / Oleksandr Marikovski / Facebook)

Украинский нардеп не дал представителю страны-террориста забрать флаг Украины (Фото:скриншот видео / Oleksandr Marikovski / Facebook)

На саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре в четверг, 4 мая, произошла перепалка между представителями Украины и делегатами страны-агрессора России.

Член украинской делегации, народный депутат Алексей Мовчан написал в Facebook, что во время выступления представительницы России Ольги Тимофеевой украинская делегация развернула флаги Украины и УПА в знак осуждения российской агрессии и ее террористического режима. Российские делегаты начали выхватывать флаг, произошла потасовка. Он опубликовал видео, на котором вместе с нардепом Евгением Пивоваровым выхватывает украинский флаг у сенатора госдумы страны-агрессора Алексея Кондратенко.

Видео дня

https://www.facebook.com/aleksey.movchan/videos/787596925902784
https://twitter.com/anadoluagency/status/1654153778952642560

Украинский нардеп Александр Мариковский опубликовал видео, как в кулуарах саммита «отвоевывает» флаг Украины у российского делегата, который перед этим подошел к украинцу и грубо вырвал у него флаг.

В Анкаре проходит 61-я генеральная ассамблея ПАЧЭС. Еще один член украинской делегации Вадим Ивченко рассказал, что Украина включила в повестку дня ПАЧЄС вопрос подтверждения мандатов членов российской делегации. Он подчеркнул, что россиян нужно полностью исключить из международных организаций и внести в черный список.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Турция Верховная Рада Саммит Народные депутаты Анкара Украина-Турция

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