«Россия должна заплатить за нападение». На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялся Украинский ланч — главные заявления 19 февраля, 12:09 Украинский ланч на полях Мюнхенской конференции по безопасности, 18 февраля 2023 (Фото:Скриншот / Victor Pinchuk Foundation / YouTube)

18 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности провели 6-ю Украинскую ланч-конференцию на тему «Год спустя: борьба Украины за свободу и что будет дальше». Мероприятие провели Ялтинская европейская стратегия (YES) и Фонд Виктора Пинчука.

Об этом говорится в пресс-релизе, предоставленном NV.



Главный редактор издания The Economist Занни Минтон Беддос, которая модерировала дискуссию, просила участников обсудить, имеет ли Украина все необходимое для победы, как должна выглядеть эта победа и как этот год полномасштабной войны в Украине изменил Европу.

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Директор Центрального разведывательного управления США в 2011-2012 годах Дэвид Петреус призвал предоставить Украине более тяжелое вооружение, в частности, истребители F-16 и ракеты большой дальности, которые могут поразить цели в Крыму. При этом он добавил, что восстановление Украины не будет полноценным без гарантий безопасности со стороны Запада — в идеале это должно быть членство в НАТО.

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел подчеркнул необходимость как можно быстрее предоставить Украине средства противовоздушной обороны.

В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас подняла вопрос необходимости увеличения мощностей европейской оборонной промышленности.

"Даже если война закончится или когда закончится, мы не прекратим закупать боеприпасы, потому что угроза все еще существует, и все теряют свою оборону", – сказала она.

Ее финляндская коллега Санна Марин, объявившая о подготовке нового пакета военной помощи Украине, затронула вопрос замороженных активов России в Европе.

«По моему мнению, Россия должна заплатить действительно высокую цену за нападение на Украину. Замороженные активы России составляют 400 миллиардов евро или долларов США — все это должно быть потрачено на Украину, на восстановление Украины, на помощь Украине в восстановлении всех разрушений, созданных Россией», — отметила Марин.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал существенно усилить координацию между странами и предоставить Украине больше оружия, а не ждать «пока будет слишком поздно». Также он считает, что война РФ против Украины не должна закончиться замороженным конфликтом.

«Несмотря на распространенное мнение среди многих людей, которые поддерживают идею прекращения огня, это не закончится, ведь настолько очевидно, что существует риск того, что Россия отойдет назад, восстановится и потом вернется. Это вообще ничего не решит», — высказался глава правительства Швеции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что конечная цель в краткосрочной перспективе – полное освобождение украинской территории.

«Не будет никаких других линий столкновения, никаких территориальных уступок – мы уже проходили это, и мы видели, что это не работает. Конечная цель в долгосрочной перспективе состоит в привлечении к ответственности и компенсациях. Но самое главное то, что возникнет вопрос о том, как мы можем сделать так, чтобы у России не было возможности повторить это снова», — проинформировал дипломат.

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А спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отметил важность сокращения времени между решениями о поставках оружия и его фактическим предоставлением, ведь «скорость – это основа нашего существования».

На Украинском ланче также присутствовали министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, президент Эстонии в 2016-2021 годах Керсти Кальюлайд, президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид и другие.

Запись трансляции Украинского ланча:

Фонд Виктора Пинчука — это независимая частная международная организация в Украине, созданная в 2006 году бизнесменом и филантропом Виктором Пинчуком. Фонд предоставляет возможности молодому поколению изменять свою страну и мир к лучшему. Фонд Виктора Пинчука реализует многочисленные проекты, целью которых является оказание помощи пострадавшим от российской агрессии, а также привлечение внимания международной элиты и широкой аудитории к Украине.

Среди текущих проектов Фонд Виктора Пинчука, кроме помощи пострадавшим от войны в Украине, реализует следующие долгосрочные проекты и программы:

национальный проект RECOVERY, целью которого является реабилитация, помощь в протезировании и лечении тяжелораненым во время войны;

Всеукраинская сеть неонатальных центров Колыбели надежды;

самая большая частная стипендиальная программа в Украине Завтра.UA;

стипендиальная программа Всемирные Студии для украинских студентов, обучающихся за границей;

Veteran Hub — первое в Украине открытое пространство для ветеранов и общественных организаций, занимающихся делами ветеранов;

PinchukArtCentre, самый динамичный в Украине художественный центр, предоставляющий бесплатный доступ к современному искусству, чтобы вдохновить новое мышление.

Фонд поддерживает международную сеть Ялтинская европейская стратегия (YES), ведущий форум для обсуждения европейского будущего Украины в глобальном контексте.

Фонд поддерживает краудфандинговую платформу для содействия благотворительности в украинском обществе dobro.ua.

Официальный сайт: pinchukfund.org