МИД отозвал сотрудника посольства Украины в Сеуле, которого задержали за пьяную драку в баре 27 июля, 13:28 В Сеуле задержали сотрудника посольства Украины по обвинению в нападении на работницу бара и полицейского (Фото:Ён У Пак/www.flickr.com)

В Сеуле задержали сотрудника посольства Украины в Южной Корее по обвинению в нападении в состоянии алкогольного опьянения на работницу бара и полицейского, пишет издание KBS.

Инцидент произошел около 23:50 в баре Сеула.

«Топ-секретарь посольства Украины А. 40 лет, который напал на служащего и офицера полиции, был арестован по обвинению в нападении и препятствовании правосудию», — говорится в сообщении.

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Издание пишет, что дипломат устроил драку с клиентами перед баром и ударил в лицо работника, который пришел, чтобы остановить это, а также офицера полиции.

Полиция задержала украинского дипломата на месте происшествия.

Посольство Украины в Сеуле, комментируя инцидент, заявило, что искренне извиняется перед корейской общественностью и всеми теми, кому инцидент причинил неудобства.

«Посольство тесно сотрудничает с корейскими властями, чтобы обеспечить полное и беспристрастное расследование дела», — говорится в сообщении.

Ведомство призвало представителей СМИ «воздерживаться от любых спекуляций, которые могут быть непроверенными и вводить в заблуждение».

Представитель МИД Украины Олег Николенко сообщил на своей странице в Facebook, что министерство оперативно проанализировало все детали инцидента, который имел место в Сеуле с участием сотрудника украинского посольства.

По его словам, по итогам принято решение о немедленном отзыве дипломата из долгосрочной командировки и его возвращении в Украину.

«Все работники украинской дипломатической службы за рубежом должны неуклонно придерживаться профессиональной и моральной этики, а также уважать законодательство стран их пребывания», — написал он.