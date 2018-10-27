27 октября 2018, суббота

Украинский ведущий Юрий Кот заявил, что «Украина идет по пути фашизма»

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Юрий Кот заявил, что в Украине насильственная украинизация
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Юрий Кот заявил, что в Украине насильственная украинизация

Украинский ведущий Юрий Кот, который вел программу Все для тебя, заявил, что в Украине происходит насильственная украинизация.

Об этом он сказал в эфире Новости на Первом Канале.

Тема эфира была «притеснения русскоязычного населения на Украине».

"Я жду, когда начнут расстреливать за то, что человек говорит на русском языке. Украина идет по пути фашизма. Насильственная украинизация убьет украинский язык и культуру. За пост в Facebook людей вызывают следователи и начинают разбираться, не агент ли вы Кремля", - сказал сбежавший в Россию ведущий.

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