Украинскому консулу удалось посетить политзаключенного Сергея Литвинова в колонии под Магаданом

За время пребывания в колонии Литвинов похудел на 17 килограммов

Украинский консул в Новосибирске Диана Иванова посетила украинского политзаключенного России Сергея Литвинова. Это первый визит консула к политзаключенному за время, в течение которого Литвинов отбывает наказание в колонии под Магаданом.

Об этом сообщило Громадське, сославшись на осведомленного в делах украинских политзаключенных Станислава Огорового, который лично общался с консулом.

"Его два года никто не видел, хотя консул неоднократно писала запросы на его посещение", - сказал Огоровой.

По его словам, Литвинов за время пребывания в колонии похудел на 17 килограммов из-за плохого питания и условий. Ему не выдали новой летней одежды, поэтому Литвинов носит обычную футболку и черные штаны. Администрация колонии считает это нарушением режима и отправляет его в штрафной изолятор.

"Я думаю, что он вообще потерял связь с семьей. Он хочет вернуться в Ростовскую область, где он сначала отбывал наказание, ведь по закону - это то место, где его приговорили, и он имеет на это право", - рассказал Огоровой.

Сергей Литвинов был задержан российскими правоохранителями в районной больнице в Ростовской области. Его обвинили в массовых убийствах мирных жителей и изнасилованиях, которые он якобы совершил, находясь в составе добровольческого батальона Днепр-1.

Когда адвокаты сумели доказать, что "погибших" мирных граждан никогда не существовало, СК РФ снял с Литвинова обвинения в военных преступлениях, оставив разбой.

В ноябре 2015 года уголовное преследование Литвинова было прекращено, так как следователи не нашли достаточно доказательств причастности украинца к преступлениям.

Российская прокуратура попросила у суда 9 лет лишения свободы для украинского гражданина Сергея Литвинова. Впоследствии незаконно осужденного Литвинова этапировали в колонию в Ростовской области.