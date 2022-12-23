Украинских военных могут обучать работе с системами Patriot в США, а не в Европе — Politico 23 декабря, 09:04 Обучение украинских военных работе с Patriot могут провести в США (Фото:Kelly Michals/flickr.com)

Пентагон рассматривает возможность обучения украинских вооруженных сил работе с системами Patriot на военной базе в США, сообщает Politico со ссылкой на двух чиновников американского министерства обороны.



Издание напоминает, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале Вооруженные силы Украины прошли обучение работе с целым рядом различных систем вооружений, предоставленных НАТО.

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Украинские военные проходили обучения в Восточной Европе, Германии и Великобритании, но ни разу их не проводили на территории США.

Окончательное решение еще не принято. В Пентагоне обсуждают, проводить ли учения в США или третьей стране.

По словам одного из чиновников, обучение имеет смысл проводить в США, например, на базе армии Форт-Силл в штате Оклахома, где находится большинство инструкторов и сложных тренажеров.

По словам чиновника, проведение обучения в Европе возможно, но связано с большими материально-техническими трудностями.

Кроме того, собеседники издания отметили, что в Украину, скорее всего, переместят батарею Patriot со склада в США, а не из стран Ближнего Востока или Европы.

21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает ЗРК Patriot.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что военным США потребовалось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.

В Воздушных силах заявили, что украинские военные могут обучиться работе с системами Patriot за несколько месяцев.



Инфографика: НВ