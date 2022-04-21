Пентагон начал обучать украинских военных работе с американскими гаубицами 21 апреля, 12:39 Цей матеріал також доступний українською Обучение украинских военных уже началось (Фото:defense.gov)

По данным Пентагона, американские военные начали обучать небольшую группу украинских военнослужащих использованию гаубичной артиллерии.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Высокопоставленный представитель оборонного ведомства США отметил, что обучение ведется за пределами Украины и займет около недели, сообщает Голос Америки.



Видео дня

Чиновник не уточнил, где именно ведется подготовка.

«Речь идет о небольшом количестве украинцев, чуть больше 50», — сказал он.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов. Помощь будет включать тяжелую артиллерию.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.