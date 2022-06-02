У Пентагона есть специальный план обучения украинских военных работе с HIMARS
Обучение ВСУ работе с HIMARS займет несколько недель (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)
Обучение украинских военных работе с реактивными системами залпового огня HIMARS будет проводиться по специальному плану подготовки.
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Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.
По его словам, обучение украинских военных обращению с этим РСЗО займет несколько недель.
Три недели уйдет на обучение непосредственной работе с системой, также будет дополнительное обучение техническому обслуживанию.
1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.
В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:
- РСЗО HIMARS и снаряды к ним;
- пять противоартиллерийских радаров;
- две РЛС для обнаружения воздушных целей;
- 1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;
- 6 тысяч единиц противотанкового оружия;
- 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
- четыре вертолета Ми-17;
- 15 тактических автомобилей;
- запчасти и оборудование.
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