У Пентагона есть специальный план обучения украинских военных работе с HIMARS 2 июня, 13:03 Цей матеріал також доступний українською Обучение ВСУ работе с HIMARS займет несколько недель (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Обучение украинских военных работе с реактивными системами залпового огня HIMARS будет проводиться по специальному плану подготовки.

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Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.

По его словам, обучение украинских военных обращению с этим РСЗО займет несколько недель.

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Три недели уйдет на обучение непосредственной работе с системой, также будет дополнительное обучение техническому обслуживанию.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:

РСЗО HIMARS и снаряды к ним;

пять противоартиллерийских радаров;

две РЛС для обнаружения воздушных целей;

1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;

6 тысяч единиц противотанкового оружия;

15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

четыре вертолета Ми-17;

15 тактических автомобилей;

запчасти и оборудование.

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