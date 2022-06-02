У Пентагона есть специальный план обучения украинских военных работе с HIMARS

2 июня, 13:03
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Обучение ВСУ работе с HIMARS займет несколько недель (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Обучение ВСУ работе с HIMARS займет несколько недель (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Обучение украинских военных работе с реактивными системами залпового огня HIMARS будет проводиться по специальному плану подготовки.

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Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы Пентагона Колин Каль.

По его словам, обучение украинских военных обращению с этим РСЗО займет несколько недель.

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Три недели уйдет на обучение непосредственной работе с системой, также будет дополнительное обучение техническому обслуживанию.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

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В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:

  • РСЗО HIMARS и снаряды к ним;
  • пять противоартиллерийских радаров;
  • две РЛС для обнаружения воздушных целей;
  • 1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;
  • 6 тысяч единиц противотанкового оружия;
  • 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
  • четыре вертолета Ми-17;
  • 15 тактических автомобилей;
  • запчасти и оборудование.
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Оружие Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пентагон РСЗО Война России против Украины

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