Украинские военные уже учатся работе с ракетными системами HIMARS — журналист

3 июня, 11:04
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Инструкторы из США уже обучают украинских военных работе с HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Инструкторы из США уже обучают украинских военных работе с HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Украинские военные уже проходят обучение работе с реактивными системами залпового огня HIMARS, сообщил репортер телеканала АВС News Мэтт Сейлер.

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«По словам высокопоставленного представителя Министерства обороны, украинские силы приступили к тренировкам на HIMARS, отправленных из США», — написал он у себя в Twitter.

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Американские инструкторы работают с украинцами в неизвестном месте за пределами США, добавил журналист.

Ожидается, что первый этап обучения займет около трех недель.

https://twitter.com/MattSeyler/status/1532446136795115528

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним. В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:

  • РСЗО HIMARS и снаряды к ним;
  • пять противоартиллерийских радаров;
  • две РЛС для обнаружения воздушных целей;
  • 1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;
  • 6 тысяч единиц противотанкового оружия;
  • 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
  • четыре вертолета Ми-17;
  • 15 тактических автомобилей;
  • запчасти и оборудование.

Байден ранее заявлял, что США не будут отправлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

Объявляя об 11-м пакете помощи, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал: Украина заверила американских партнеров, что не будет использовать вооружение из США для ударов по территории России.

https://www.youtube.com/watch?v=eHvzGBzNAT0
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Украинские военные РСЗО Украина Война России против Украины РСЗО HIMARS

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