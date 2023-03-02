В Эстонии показали, как учат украинских военных работе с гаубицами FH-70 — видео 2 марта, 10:10 В Эстонии украинские военные обучаются на гаубицах FH-70 (Фото:Кадр видео ERR)

В Эстонии на Центральном полигоне в среду прошли учебные стрельбы, ставшие завершающим этапом в обучении украинских артиллеристов на гаубицах FH-70.



Сюжет об этом показал эстонский телеканал ERR.

Чтобы научиться стрелять из гаубиц FH-70, украинским артиллеристам потребовалось всего две недели.

«У них богатый опыт работы с советскими буксируемыми системами вооружений. Так что можно сказать, что двух недель вполне хватает», — сказал подполковник, командир артиллерийского батальона Аллан Райдма.

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В среду на Центральном полигоне свой экзамен сдавали девять украинских артиллерийских расчетов.



Это уже пятая группа украинских артиллеристов, проходящая обучение в Эстонии.

Военнослужащий ВСУ с позывным Портфель отметил, что уровень гаубиц FH-70 гораздо выше, чем советских гаубиц Д-20 и Д-30, с которыми украинским бойцам приходилось работать раньше.

В ближайшие дни украинские артиллеристы отправятся вместе с освоенными в Эстонии орудиями обратно в Украину. Но на фронт они попадут не сразу.

«Мы еще будем обучать своих товарищей, которые не приехали сюда. Я думаю, это займет у нас немного больше времени, чем у эстонских инструкторов, но у нас парни толковые, они быстро все освоят», — сказал военнослужащий с позывным Портфель.

9 февраля в Бельгию прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами.

21 февраля Минобороны Бельгии сообщило, что продолжает обучать украинских военнослужащих применять подводные беспилотники, которые вскоре поступят в ВСУ.