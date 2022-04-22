Британцы начали обучать украинских военных работе с новыми видами вооружений
Премьер-министр Британии Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)
Украинские военные проходят в Британии обучение по работе с новыми видами вооружений. Это происходит впервые с момента полномасштабного вторжения РФ.
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Впервые с начала российского вторжения небольшое количество украинских военнослужащих проходит обучение и осваивают новые виды оружия в Британии. Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что в этом месяце войска начали тренировки на подаренных Британией бронированных патрульных машинах.
Как уточняет агентство, Британия предоставляет Украине 120 бронированных патрульных автомобилей, в том числе Mastiff. Они могут использоваться как разведывательная или патрульная машина.
Обучение украинских военных проходит поскольку премьер-министр Британии Борис Джонсон усиливает военную поддержку Украины.
Сообщается, что военные США обучают украинских военнослужащих использованию гаубичной артиллерии в Польше, а Британия — обращению с зенитными орудиями.
Ранее агентство Reuters сообщало, что союзники обсуждали возможные гарантии безопасности Украины после войны. Это лидеры США, Италии, Франции, ФРГ, Великобритании, Канады, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и НАТО.
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