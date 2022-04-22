Британцы начали обучать украинских военных работе с новыми видами вооружений 22 апреля, 06:35 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Британии Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

Украинские военные проходят в Британии обучение по работе с новыми видами вооружений. Это происходит впервые с момента полномасштабного вторжения РФ.

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Впервые с начала российского вторжения небольшое количество украинских военнослужащих проходит обучение и осваивают новые виды оружия в Британии. Об этом пишет Reuters.

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Сообщается, что в этом месяце войска начали тренировки на подаренных Британией бронированных патрульных машинах.

Как уточняет агентство, Британия предоставляет Украине 120 бронированных патрульных автомобилей, в том числе Mastiff. Они могут использоваться как разведывательная или патрульная машина.

Обучение украинских военных проходит поскольку премьер-министр Британии Борис Джонсон усиливает военную поддержку Украины.

Сообщается, что военные США обучают украинских военнослужащих использованию гаубичной артиллерии в Польше, а Британия — обращению с зенитными орудиями.

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Ранее агентство Reuters сообщало, что союзники обсуждали возможные гарантии безопасности Украины после войны. Это лидеры США, Италии, Франции, ФРГ, Великобритании, Канады, Японии, Польши, Румынии, а также руководители ЕС и НАТО.

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