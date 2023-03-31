Оснащенные БМП Bradley и Stryker две бригады ВСУ скоро вернутся в Украину — Пентагон 31 марта, 09:55 Колонна боевых машин пехоты Bradley, которые передадут Украине, 25 января 2023 года (Фото:U.S. Transportation Command/Oz Suguitan/Handout via REUTERS)

Две бригады украинских военных завершают обучение и скоро вернутся в Украину. Одна оснащена БМП Bradley, вторая — бронированными машинами Stryker.

Об этом сообщил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер в четверг, 30 марта.

По его словам, сегодня в Германии на двух полигонах продолжается дополнительная общевойсковая подготовка двух мотопехотных батальонов ВСУ — всего 1200 бойцов.

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Также проходит подготовка операторов и техников на переданных союзниками платформах: с апреля 2022 более 3000 украинских военных прошли на них обучение.

«Тренировки для Вооруженных сил Украины — это международные усилия, которые осуществляются в партнерстве с нашими партнерами по коалиции, которые сейчас тренируют более 11 тысяч украинских солдат в 26 странах мира», — заявил Райдер.

За последние недели Украина получила немецкие Leopard от ряда стран «танковой коалиции», британские танки Challenger, боевые бронированные машины Stryker, бронеавтомобиля Cougar' от США, БМП Marder и первые четыре советских истребителя МиГ-29 от Словакии.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы имеют хорошие шансы на успешное контрнаступление этой весной и «значительное преимущество» по сравнению с российскими.

