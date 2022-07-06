В Британию на учения прибыла первая группа украинских военных

6 июля, 10:08
Первые украинские военные прибыли в Британию на обучение (Фото:Генштаб)

Первые украинские военные прибыли в Британию на обучение (Фото:Генштаб)

В Великобританию прибыла первая группа украинских военнослужащих для учений.

Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Учения являются частью инновационной программы, цель которой обучить до 10 тысяч украинских новобранцев.

Читайте также:
Сотни украинских военных прошли обучение работе с РСЗО в Великобритании

По словам Уоллеса, учения будут проходить на военных полигонах северо-восточного, юго-западного и юго-восточного регионов. Их будут проводить подразделения 11 бригады содействия силам безопасности.

Видео дня

Украинские военные пройдут курсы на основе базовой военной подготовки Великобритании. Она включает в себя обучение владению оружием, оказанию первой медицинской помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится несколько недель.

Читайте также:
Джонсон сообщил Зеленскому, что Украина в ближайшее время получит британские САУ и дроны-камикадзе

«Мы стремимся увеличить масштаб и частоту этих курсов в соответствии с украинскими требованиями. Мы также обсуждаем с международными партнерами варианты расширения участия в программе обучения, конструктивно работая со странами, готовыми оказать поддержку, оказав инструкторов или оборудование», — добавил министр.

https://www.youtube.com/embed/9O3KiXqSjMo

Во время визита в Киев премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут проходить обучение до 10 000 солдат.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Славянск Донецкая область Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Алексей Мельник
Военный эксперт
Опасный сценарий. Какое решение готов принять Лукашенко?

У Лукашенко бывают периоды, когда он склоняется к тому, что есть смысл открыто начать боевые действия на территории Украины. А потом наступает период, когда он всячески пытается избежать этого

6 июля, 09:55
Мнения
Народные автомобили (Фото:CC)
Народные хиты /
Топ-8 надежных и экономичных б/у авто до $8000
5 июля, 21:00
Выбор авто
Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
Вопрос на «миллион»: когда все закончится?

Конца пока не видно, как минимум, в ближайшие месяцы. А вообще-то — это вопрос даже не на миллион, а на много-много миллиардов

5 июля, 17:13
Мнения
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X