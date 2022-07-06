В Британию на учения прибыла первая группа украинских военных 6 июля, 10:08 Первые украинские военные прибыли в Британию на обучение (Фото:Генштаб)

В Великобританию прибыла первая группа украинских военнослужащих для учений.



Об этом сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Учения являются частью инновационной программы, цель которой обучить до 10 тысяч украинских новобранцев.

Читайте также: Сотни украинских военных прошли обучение работе с РСЗО в Великобритании

По словам Уоллеса, учения будут проходить на военных полигонах северо-восточного, юго-западного и юго-восточного регионов. Их будут проводить подразделения 11 бригады содействия силам безопасности.

Видео дня

Украинские военные пройдут курсы на основе базовой военной подготовки Великобритании. Она включает в себя обучение владению оружием, оказанию первой медицинской помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится несколько недель.

«Мы стремимся увеличить масштаб и частоту этих курсов в соответствии с украинскими требованиями. Мы также обсуждаем с международными партнерами варианты расширения участия в программе обучения, конструктивно работая со странами, готовыми оказать поддержку, оказав инструкторов или оборудование», — добавил министр.

Во время визита в Киев премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил об отдельной тренировочной программе для украинских военнослужащих, в рамках которой каждые 120 дней будут проходить обучение до 10 000 солдат.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.