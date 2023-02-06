С понедельника украинские военные начнут обучение на танках Leopard — Резников 6 февраля, 00:02 Танк Leopard II, которые союзники передадут Украине (Фото:REUTERS / Benjamin Westhoff)

С понедельника, 6 февраля, заграницей начнется обучение украинских танковых экипажей на немецких танках Leopard.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"С завтрашнего дня, с понедельника, начинается обучение танковых экипажей за пределами Украины на Leopard. Мы продолжаем разговоры с нашими партнерами - и вскоре будет визит высоких гостей, поговорим и о запчастях для Leopard, их ремонте, обслуживании и т.д.", - цитирует Резникова на пресс-конференции 5 февраля Интерфакс-Украина.

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Он отметил, что уже есть четкое понимание о том, какая страна сколько танков предоставит Украине.