Украинские военные на территории Венгрии содержатся в похожих на плен условиях — Лубинец 23 июня, 22:41 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил украинских военных, которых Россия передала Венгрии, содержат в похожих на плен условиях.

В эфире телемарафона Лубинец сообщил, что обратился к венгерскому омбудсмену, как только получил информацию о пребывании украинских военных на ее территории.

Лубинец поинтересовался, как получилось, что граждане Украины, имеющие официальный статус военнопленных на территории РФ, переехали каким-то образом на территорию Венгрии, где они находятся и в каких условиях, а также почему к ним не допускают украинских дипломатов.

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«К сожалению, никакого ответа я не получил от венгерского коллеги, поэтому обратился в международный институт, который может давать оценку действиям омбудсмена», — сказал Лубинец.

Также, по словам Лубинца, восемь украинских воинов остаются на территории Венгрии в условиях, похожих на плен: у них ограниченный круг общения, забрали мобильные телефоны. К некоторым приезжали родственники, но общение было очень коротким и только в присутствии венгерской стороны.

Украинские пленные в Венгрии: что известно

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР МО сообщили, что не получали таких данных и проверяют их.

Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, запросили подробную информацию об освобожденных и доступ для украинского консула.

16 июня уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и личности 11 защитников.

Венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на источники сообщала, что передача пленных могла быть личной инициативой Шемьена, о которой не знали в правительстве страны.

19 июня спикер МИД Олег Николенко заявил, что полученная от родных некоторых военнопленных информация свидетельствует, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских бойцов в Венгрии не соответствуют действительности.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия нарушила международное гуманитарное право переговорами с Россией и приемом украинских военнопленных.