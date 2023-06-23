Украинские военные на территории Венгрии содержатся в похожих на плен условиях — Лубинец
Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил украинских военных, которых Россия передала Венгрии, содержат в похожих на плен условиях.
В эфире телемарафона Лубинец сообщил, что обратился к венгерскому омбудсмену, как только получил информацию о пребывании украинских военных на ее территории.
Лубинец поинтересовался, как получилось, что граждане Украины, имеющие официальный статус военнопленных на территории РФ, переехали каким-то образом на территорию Венгрии, где они находятся и в каких условиях, а также почему к ним не допускают украинских дипломатов.
«К сожалению, никакого ответа я не получил от венгерского коллеги, поэтому обратился в международный институт, который может давать оценку действиям омбудсмена», — сказал Лубинец.
Также, по словам Лубинца, восемь украинских воинов остаются на территории Венгрии в условиях, похожих на плен: у них ограниченный круг общения, забрали мобильные телефоны. К некоторым приезжали родственники, но общение было очень коротким и только в присутствии венгерской стороны.
Украинские пленные в Венгрии: что известно
8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР МО сообщили, что не получали таких данных и проверяют их.
Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, запросили подробную информацию об освобожденных и доступ для украинского консула.
Украина вернула еще двух военнопленных из Венгрии
16 июня уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и личности 11 защитников.
Венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на источники сообщала, что передача пленных могла быть личной инициативой Шемьена, о которой не знали в правительстве страны.
19 июня спикер МИД Олег Николенко заявил, что полученная от родных некоторых военнопленных информация свидетельствует, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских бойцов в Венгрии не соответствуют действительности.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия нарушила международное гуманитарное право переговорами с Россией и приемом украинских военнопленных.