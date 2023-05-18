Украинские военные в Швеции обучались на танках Strv 122 и БМП CV90 — СМИ 18 мая, 16:20 Strv 122 (Фото:7th Army Training Command via Wikipedia)

Украинские военные численностью от 3000 до 5000 человек проходили подготовку в Швеции. Солдаты обучались на танках Stridsvagn 122 и БМП CV90, сообщает Expressen.

Сообщается, что учения проходили перед украинским контрнаступлением, а солдаты уже вернулись в Украину в начале мая.

Бригада ВСУ может стать одним из самых мощных подразделений Украины. Во время пребывания в Швеции военные учились на танках Stridsvagn 122, БМП Stridsfordon 90 и артиллерийских установках Archer.

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Вооруженные силы Швеции не подтвердили эту информацию. Также издание отмечает, что это первый случай, когда украинские военные обучались именно на территории Швеции. До этого шведские офицеры помогали обучать военных ВСУ на территории Британии.

8 февраля парламент Швеции Риксдаг принял решение выделить Украине военную помощь на 4,3 миллиарда шведских крон (406,7 миллиона долларов).

19 января правительство Швеции официально сообщило, что передаст Украине самоходные артиллерийские установки Archer. Точного количества там пока не называют. Тогда премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что его страна планирует передать около 50 боевых машин пехоты CV90.

