Венгрия нарушила международное гуманитарное право, приняв украинских военнопленных — Лубинец 21 июня, 14:54 Лубинец заявил, что действия Венгрии в вопросе украинских военнопленных стали неожиданностью для Киева (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Венгрия нарушила международное гуманитарное право, проведя переговоры с Россией и приняв украинских военнопленных.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.

«Венгрия делала это абсолютно тайно, без информирования украинской стороны, что уже является нарушением международного гуманитарного права и нарушением Женевских конвенций», — отметил он.

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Украинский омбудсмен подчеркнул, что перемещение военнопленных может происходить только после того, как была информирована страна, граждане которой передаются.

«Мы привыкли, что россияне нарушают все, что только принято в мире. Но что это настолько открыто и сознательно может сделать страна, которая входит в состав ЕС и НАТО — наверное, для нас это стало удивлением и неожиданностью», — добавил он.

Лубинец также рассказал, что обратился к своему венгерскому коллеге, чтобы он проверил условия пребывания военнопленных. Ответа он не получил.

По словам омбудсмена, к пленным в Венгрии не допускают украинских дипломатов, им ограничили круг общения и не дают мобильные телефоны, чтобы сообщить родным.

При этом Украине известно местонахождения восьми пленных, однако публично об этом не говорят. Киев хочет, чтобы Венгрия выступила с официальной позицией.

«Вы, наверное, видели, что уже дважды сделали заявление в венгерском правительстве, что они не имеют к этому отношения, что это якобы какая-то инициатива отдельного вице-премьера. Я думаю, что с самого начала это планировалось как информационная спецоперация против Украины спецслужбами РФ, в том числе с привлечением венгерской стороны», — сказал он.

Лубинец подчеркнул, что мгновенная реакция Украины разбила все планы страны-агрессора. Он предупредил, что Кремль не остановится и будет и дальше пытаться дискредитировать Украину.

Украинские пленные в Венгрии: что известно

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР МО сообщили, что не получали таких данных и проверяют их.

Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, запросили подробную информацию об освобожденных и доступ для украинского консула.

16 июня уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и личности 11 защитников.

Венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на источники сообщала, что передача пленных могла быть личной инициативой Шемьена, о которой не знали в правительстве страны.

19 июня спикер МИД Олег Николенко заявил, что полученная от родных некоторых военнопленных информация свидетельствует, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских бойцов в Венгрии не соответствуют действительности.

20 июня удалось вернуть троих военнопленных, еще восемь украинцев остаются в Венгрии.