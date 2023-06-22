Венгрия готовит ИПСО против Украины в вопросе обмена пленными — Лубинец 22 июня, 13:49 Лубинец назвал Венгрию «подразделением РФ» после ситуации с украинскими военнопленными (Фото:Дмитрий Лубинец/Telegram)

Венгрия готовит информационно-психологическую операцию (ИПСО) по дискредитации Украины в вопросе обмена пленными, заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

«Сейчас они, по моим данным, планируют запустить ИПСО по дискредитации властей Украины, якобы Россия хочет отдать военнопленных, а у Украины нет инициативы», — рассказал он в эфире национального телемарафона.

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Лубинец подчеркнул, что у Украины всегда есть инициативы провести обмен.

«Мы передаем списки и готовы провести обмен, и большой обмен „всех на всех“».

Омбудсмена заявил, что уже направил письма российскому и венгерскому коллегам относительно разъяснений, каким образом украинские военнопленные попали в Венгрию.

«Я считаю, что Венгрия нарушила гуманитарное право, потому что нельзя просто взять с территории РФ и забрать военнопленных. Даже если у вас были какие-то гуманитарные основания, то, в первую очередь, необходимо было проинформировать Украину. Нужно было проинформировать Международный Комитет Красного Креста», — пояснил он.

Омбудсмен также добавил, что нет объяснения, по какой причине Венгрия ограничивает свободу передвижения украинцев и их контактов, а также не допускает к ним украинских дипломатов.

«Такое поведение Венгрии — это подыгрывание российской пропаганде», — резюмировал он.

Украинские пленные в Венгрии: что известно

8 июня Русская православная церковь заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. На следующий день в ГУР МО сообщили, что не получали таких данных и проверяют их.

Позже вице-премьер-министр Венгрии Жолт Шемьен подтвердил передачу украинских военнопленных, жителей Закарпатья. В МИД Украины заявили, что Киеву не сообщали о таких переговорах между Будапештом и Москвой, запросили подробную информацию об освобожденных и доступ для украинского консула.

16 июня уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко заявил, что Украина установила местонахождение и личности 11 защитников.

Венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на источники сообщала, что передача пленных могла быть личной инициативой Шемьена, о которой не знали в правительстве страны.

19 июня спикер МИД Олег Николенко заявил, что полученная от родных некоторых военнопленных информация свидетельствует, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских бойцов в Венгрии не соответствуют действительности.

20 июня удалось вернуть троих военнопленных, еще восемь украинцев остаются в Венгрии.

Украине известно местонахождения восьми пленных, однако публично об этом не говорят. Киев хочет, чтобы Венгрия выступила с официальной позицией.