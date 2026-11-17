Министр обороны Германии Борис Писториус и топ-чиновник Пентагона Элбридж Колби во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, штаб-квартире НАТО, Брюссель, Бельгия, 17 ноября 2026 года (Фото: REUTERS/Stephanie Lecocq)

Об этом 17 ноября сообщает агентство Reuters и сообщает издание Рolitico.

Немногим ранее заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби в рамках 37-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн в Брюсселе публично заявил, что наносимые Украиной удары в глубину территории РФ — по нефтяной инфраструктуре и коммерческим складам склады «Wildberries — «неэффективны и рискуют укрепить решимость» Кремля.

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«Этот конфликт обнажил углубляющийся раскол между Вашингтоном и его европейскими союзниками по поводу того, как Украине следует вести войну, даже несмотря на то, что Европа и Канада взяли на себя финансирование поставок оружия после того, как США прекратили это делать при президенте Дональде Трампе», — пишут издания.

Однако топ-чиновники Германии и Великобритания отвергли критику Колби.

На вопрос, разделяет ли он позицию американского чиновника, глава Минобороны ФРГ Писториус ответил, что «критиковать подобные удары по России, направленные на уничтожение стратегических военных и используемых в военных целях объектов — довольно глупо».

«Вместо того чтобы критиковать это, нам следует скорее критиковать и говорить о террористических ударах, наносимых каждую ночь и каждый день по энергетической, водоснабжающей и теплоснабжающей инфраструктуре Украины. Это своего рода терроризм», — сказал чиновник.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг поддержал немецкого коллегу и заявил, что эти удары «помогли ослабить военную машину [диктатора России Владимира — ред.] Путина — выиграв время и спасая жизни».

При этом Колби отметил, что украинские военные правильно сосредоточились на обороне линии фронта, проводя кампанию ударов средней дальности с использованием новейших технологий и тактик применения БПлА — для перекрытия логистических путей и сдерживания продвижения российских оккупантов.

Как отметили в Рolitico, официальный Вашингтон давно выступает против украинских ударов вглубь территории России, особенно тех, которые затрагивают нефтяную инфраструктуру.

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«В октябре президент США Дональд Трамп обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот не хочет положить конец войне. Зеленский ранее заявлял, что эти удары обеспечивают Украине „равные позиции“ в переговорах с Россией. Москва также наносила массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре», — подытожило издание.

Удары по российским НПЗ с конца октября — главное

12 ноября в компании Fire Point сообщили, что Силы обороны Украины в период с 30 октября по 11 ноября 2026 года поразили с помощью ее средств по меньшей мере девять российских нефтеперерабатывающих заводов.

Совокупная мощность пораженных за эти 13 дней российских заводов составила более 120 млн тонн нефти в год — это 36% всех нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора.

Генеральный штаб ВСУ уточнил, что Силы обороны с 30 октября поразили пять из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — это Омский, Киришский, Рязанский, Нижегородский и Ярославский НПЗ. Под ударами оказались и меньшие — Новокуйбышевский и Саратовский заводы.

В частности, 11 ноября был поражен завод в Омске, который находится в 2500 км от украинской границы. Это самый мощный НПЗ страны-агрессора. Он способен перерабатывать более 21 млн тонн нефти в год и имеет один из самых высоких показателей глубины переработки нефти в РФ (около 99%), сообщил Генштаб.

9 ноября агентство Reuters сообщило, что с конца октября 2026 года удары украинских беспилотников по российским НПЗ сократили мощности РФ по переработке нефти примерно на 30% и повлекли дефицит горючего по меньшей мере в шести российских регионах.

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15 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в целом Силы обороны остановили 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей.

«Был сегодня доклад Михаила Драпатого, в частности, по украинским дальнобойным санкциям. Сейчас фактически каждый день есть наши результаты, и в целом на сегодняшний день мы остановили уже более 55% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Вполне справедливый наш ответ на отказ России от деэскалации и на их удары по нашей энергетике», — заявил глава украинского государства во время вечернего видеообращения.

16 ноября, издание The Moscow Times cо ссылкой на данные анализа, которые опубликовал эксперт Rand Corp Майкл Борнет, сообщило, что серия украинских ударов по нефтезаводам в стране агрессоре РФ в первой половине месяца привела к остановке трех крупных НПЗ, снабжающих Москву и Подмосковье.