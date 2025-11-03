Ведущие западные нефтяные компании получают неожиданную прибыль от атак на российскую нефтяную промышленность . Это подняло доходы перерабатывающей отрасли и ослабило страхи относительно будущего профицита.

Об этом пишет обозреватель агентства Reuters Рон Буссо.

Автор отмечает, что волна украинских атак на огромную сеть российских нефтеперерабатывающих заводов и экспортных терминалов с июля нанесла ощутимый удар по экспорту российского очищенного топлива, такого как дизель и мазут.

Реклама

Согласно данным Kpler, экспорт нефтепродуктов из РФ по морю сократился на 500 тыс. баррелей в день с максимума 2025 года до примерно 2 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень за последние пять лет, говорит Буссо.

Обозреватель пишет, что сокращение российского экспорта способствовало росту мировых нефтеперерабатывающих марж. Это принесло пользу таким энергетическим гигантам как Shell, Exxon Mobil, Chevron и TotalEnergies.

Буссо подчеркивает, что вместе эти компании эксплуатируют почти 11 млн баррелей в день, что составляет более 10% мировых нефтеперерабатывающих мощностей.

По словам обозревателя, четыре компании зафиксировали совокупный рост прибыли от переработки на 61% в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом. Это в значительной степени способствовало росту их общей прибыли на 20%.

Exxon, крупнейшая американская нефтяная компания, сообщила 31 октября, что прибыль в своем подразделении энергетических продуктов выросла более чем на 30% за квартал до $1,84 млрд благодаря высокой рентабельности переработки «из-за перебоев с поставками».

Буссо пишет, что индикатор маржи переработки британской компании BP, который является показателем ее глобальных операций, вырос до $15,8 за баррель за три месяца до сентября. Это на 33% больше, чем в предыдущем квартале, а сейчас этот показатель составляет $15,1 за баррель.

Обозреватель отмечает, что увеличение доходов от переработки поможет компенсировать падение цен на нефть, поскольку рынок вступает в период значительного избытка предложения.

Буссо предполагает, что рентабельность переработки останется высокой в ближайшее время в ответ на недавнее усиление усилий правительств западных стран, которые направлены на принуждение РФ прекратить войну в Украине.

В частности, обозреватель отметил планы Евросоюза запретить импорт топлива, произведенного из российской сырой нефти, с января 2026 года, и внедрение американским президентом Дональдом Трампом санкций против компаний Роснефть и Лукойл.

Удары по НПЗ России — главное

7 октября агентство Bloomberg сообщило, что серия атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы в России привела к сокращению внутренней переработки нефти и заставила Кремль дать команду резко увеличить экспорт ее в сыром виде.

10 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны Украины имеют успехи в реализации программы DeepStrike, переработка нефти в стране-агрессоре РФ уменьшена на 21%.

13 октября в СВР опубликовали отчет, согласно которому, без шести месяцев ремонта в сфере нефтепереработки в спокойных условиях Россия может к концу 2025 года стать зависимой от импорта топлива на 60%.

Инфографика: NV

22 октября издание The Moscow Times сообщило, что в РФ продолжает разрастаться топливный кризис, вызванный успешной серией украинских ударов по НПЗ — например, сразу в трех регионах (Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края) водителям вообще перестали свободно продавать бензин.

24 октября агентство Bloomberg сообщило, что удачная серия атак украинских дронов на НПЗ в России побудила режим Путина запустить план по призыву солдат-резервистов — в попытке защитить эти предприятия.

31 октября издание The Independent писало, что недавняя серия удачных атак украинских дронов по РФ не только привела к дефициту топлива там, но и указала на постоянно растущую уязвимость инфраструктуры страны-агрессора.

В отчете американского аналитического центра Фонд Карнеги говорится, что украинские беспилотники наносили удары по 16 крупным российским НПЗ, которые составляют около 38% номинальной нефтеперерабатывающей мощности России.