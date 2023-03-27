Украинские военные завершили обучение на танках Challenger 2 в Британии
Экипажи прошли учебные инструкции, как командовать, водить и работать слаженно на танках Challenger 2 (Фото:twitter.com/DefenceHQ/)
Украинские военнослужащие завершили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании. Экипажи и танки прибудут в Украину вовремя для весеннего контрнаступления.
Об этом сообщает The Guardian.
В Минобороны Великобритании сообщили, что экипажи прошли учебные инструкции, как командовать, водить и работать слаженно на танках Challenger 2, а также эффективно идентифицировать цели и поражать их.
«Вдохновляет наблюдать за решимостью украинских солдат, которые завершили обучение на танках Challenger 2 на британской земле. Мы будем продолжать поддерживать их и делать все возможное, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
В свою очередь, лейтенант Джон Стоун, который руководил учебной миссией, заявил, что команда центра боевых маневров была поражена продемонстрированным уровнем компетентности украинских военных.
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«Для команды центра боевых маневров было честью провести это обучение для наших украинских партнеров… и мы не сомневаемся, что наши друзья будут использовать танки Challenger 2 наиболее эффективно в будущих боях, когда они будут сражаться за свою родину», — говорится в сообщении.