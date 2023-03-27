Украинские военные завершили обучение на танках Challenger 2 в Британии 27 марта, 06:37 Экипажи прошли учебные инструкции, как командовать, водить и работать слаженно на танках Challenger 2 (Фото:twitter.com/DefenceHQ/)

Украинские военнослужащие завершили обучение на танках Challenger 2 в Великобритании. Экипажи и танки прибудут в Украину вовремя для весеннего контрнаступления.

Об этом сообщает The Guardian.



В Минобороны Великобритании сообщили, что экипажи прошли учебные инструкции, как командовать, водить и работать слаженно на танках Challenger 2, а также эффективно идентифицировать цели и поражать их.

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«Вдохновляет наблюдать за решимостью украинских солдат, которые завершили обучение на танках Challenger 2 на британской земле. Мы будем продолжать поддерживать их и делать все возможное, чтобы поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В свою очередь, лейтенант Джон Стоун, который руководил учебной миссией, заявил, что команда центра боевых маневров была поражена продемонстрированным уровнем компетентности украинских военных.

«Для команды центра боевых маневров было честью провести это обучение для наших украинских партнеров… и мы не сомневаемся, что наши друзья будут использовать танки Challenger 2 наиболее эффективно в будущих боях, когда они будут сражаться за свою родину», — говорится в сообщении.